Трамп: Украина может забыть о НАТО
Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Возможная перспектива вступления страны в альянс — одна из причин конфликта.
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение возможное членство Украины в НАТО в рамках будущего мирного соглашения. Об этом он заявил на первом заседании кабинета новой администрации Соединенных Штатов.
«Я могу сказать, что про НАТО Украина может забыть», — высказался американский лидер.
Трамп отметил, что одна из причин конфликта на Украине — это возможная перспектива вступления страны в Североатлантический альянс. По его мнению, эта тема лишь усугубляет ситуацию.
Прежде советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в Белом доме не обсуждается. Вместо этого Вашингтон готов поддержать Киев через гарантии безопасности от Великобритании и Франции.
Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил, что США могут отменить ранее введенные санкции против России в будущем, однако на данный момент никаких соглашений по этому поводу не достигнуто.