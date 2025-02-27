Трамп: Украина может забыть о НАТО

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Возможная перспектива вступления страны в альянс — одна из причин конфликта.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение возможное членство Украины в НАТО в рамках будущего мирного соглашения. Об этом он заявил на первом заседании кабинета новой администрации Соединенных Штатов.

«Я могу сказать, что про НАТО Украина может забыть», — высказался американский лидер.

Трамп отметил, что одна из причин конфликта на Украине — это возможная перспектива вступления страны в Североатлантический альянс. По его мнению, эта тема лишь усугубляет ситуацию.

Прежде советник по национальной безопасности США Майкл Уолтц подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в Белом доме не обсуждается. Вместо этого Вашингтон готов поддержать Киев через гарантии безопасности от Великобритании и Франции.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп сообщил, что США могут отменить ранее введенные санкции против России в будущем, однако на данный момент никаких соглашений по этому поводу не достигнуто.