Умерла звезда «Сплетниц», «Евротура» и «Баффи» Мишель Трахтенберг

Фото: www.globallookpress.com/FSN-B

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В последнее время актриса выглядела иссохшей.

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетницы», скончалась в возрасте 39 лет. О ее смерти сообщили источники, близкие к семье.

Трахтенберг была найдена мертвой своей матерью около 8 утра 26 февраля в жилом комплексе на Манхэттене в Нью-Йорке. Источники утверждают, что актриса недавно перенесла пересадку печени.

В последние месяцы Мишель публиковала тревожные фотографии в соцсетях, на которых она выглядела иссохшей. Это вызвало волну беспокойства среди поклонников, некоторые из них стали комментировать ее резкое похудение и подозревать актрису в употреблении наркотиков.

В январе Трахтенберг ответила на вопросы фанатов, заявив, что она «счастлива и здорова».

Будущая актриса родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Ее дебютом в кино стала роль в культовом сериале Nickelodeon «Приключения Пита и Пита», где Мишель Трахтенберг сыграла подругу главного героя Нону Ф. Мекленберг.

Вскоре она закрепила успех, снявшись в роли школьницы в фильме «Шпионка Хэрриет» в 1996 году. Многие поклонники помнят ее по ролям в фильмах «Евротур», а также сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетницы».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер из сериала «Во все тяжкие» Джон Лоулор.