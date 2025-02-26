«Привет врагу и предателю»: дверь в квартиру Левы из группы «Би-2» подожгли

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Покинувший Россию певец умудрился вляпаться в очередной скандал.

Покинувший Россию певец Лева из группы «Би-2» умудрился вляпаться в скандал, который рискует перерасти для него в грандиозный урок. Расплевавшийся со страной, которая сделала его успешным, музыкант стал фигурантом сомнительной истории. Накануне артист разоткровенничался в интервью с пранкерами Вованом и Лексусом о том, как его настигло пугающее возмездие.

Не успел Бортник щелкнуть пальцами, как бумеранг ударил ему прямо в лоб. Артист, наговоривший столько, что даже у иноагентского сообщества волосы встали бы дыбом, вынужден был заплатить большую цену за все свои провокации. Накануне, поздно вечером 25 февраля стало известно, что квартиру Егора Бортника* (настоящее имя артиста) пытались сжечь.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные видео с места инцидента, на которых некие люди поджигают дверь в квартиру Бортника и снимают все происходящее на камеру. Кроме того, музыканту оставили послание.

«Привет врагу и предателю Леве Би-2 от Пианиста», — гласило послание.

В Telegram-канале, где выложено видео поджога, кадры сопроводили подписью, что это был «подарок на 23-е февраля».

В России беду Бортника открыто подняли на смех: успевший порядком надоесть всем вокруг своими постоянными выходками артист навлек на себя позор и окончательно опорочил свое имя. Теперь музыканту только и остается, что трясти грязным бельем в попытке хоть как-то остаться в информационном пространстве.

«Да и не жалко. Пусть в своих Израилях селятся»,

«Пусть катится колбаской куда подальше. Никто горевать не будет»,

«Плата за грязный язык»,

«Да он шкура! Пока удобно было кормиться в нашей стране, он это делал, а в последнее время только и делает, что оскорбляет»,

«Этому смердящему существу по заслугам. Кесарю — кесарево, как говорится»,

«Происходящее сражает наповал. Так ему и надо», — писали пользователи в сети.

Сам Бортник, что примечательно, факт случившегося пока так и не прокомментировал.

Маски давно сброшены

За последние два года Егор Бортник успел по полной программе прочувствовать на себе, что значит быть предателем и иноагентом. Всего за считанные месяцы артист умудрился полностью потерять все, что нажил в России «непосильным трудом».

Трижды за время карьеры музыкант и его прославившийся скандалами коллектив меняли гражданство. Трижды Бортник, Уман и остальные музыканты предавали ту страну, которая дала им все блага.

Сейчас артисты все так же заливаются горючими слезами — в последнее время карьера коллектива буквально трещит по швам: если раньше они только и могли, что жаловаться на отсутствие аншлагов, то теперь, как оказалось, денег не хватает даже на съемки музыкального клипа.

В новом интервью для пранкеров Вована и Лексуса Лева из «Би-2» сознался, что объявил сбор донатов и рассчитывает выехать на чужом горбу, попутно собрав около 200 тысяч долларов и пригласив на съемки некую звезду. Правда, какую — рассекречивать не стал.

А ведь еще недавно артист хвастался, что своей главной целью он считает покупку Himars для преступного киевского режима. Вот только куда делись те миллионы, которыми он так кичился и которые так сильно хотел потратить для спонсирования боевиков — вопрос открытый.

«Я купил две скорые помощи, один автобус большой… И вообще, просто я каждый месяц практически… Да, практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. У нас есть фонд, с которым я работаю. Я не помню, сколько я уже вложил денег во всю эту историю… С начала войны, ну, далеко за стольник. И это с учетом того, что я живу тоже не на широкую ногу, понимаешь? Я был миллионером. Я мог пойти и не заметить, вообще даже, для семейного бюджета, пойти и купить „Феррари“. А сейчас…» — вещал на голубом глазу некогда популярный в России артист.

Примечательно, что уже в том откровении Бортник успел слукавить по полной, ведь и раньше артист не мог похвастаться шикарной жизнью. Действительно, в Москве у певца и основателя музыкального коллектива была квартира, но ни шикарных машин, ни дорогих ресторанов он никогда не показывал.

Щеголять артист предпочитал совсем другими вещами — связями и поддержкой своих поклонников. Вот только стоило Бортнику с позором сбежать из страны, как он в миг остался и без фанатов, и без друзей из России. Ни один влиятельный человек не захотел иметь с музыкантом ничего общего, и оказался прав — таких друзей, как говорится, за ухо и в музей.

Тогда-то артист, судя по всему, и затаил обиду на страну. Хотя чего на зеркало пенять, дальше все знают…

«Будут ли бомбить Москву? Да мне, честно говоря, ***** (все равно. — Прим. ред.). Фанаты приходили на наши концерты, но все-таки остались ****** (некачественным продуктом. — Прим. ред.)», — распалялся Бортник с каждым словом все сильнее.

Плевать в колодец Бортнику и Уману не привыкать. Артисты уже в один голос и ранее называли российских поклонников «животными», сравнивали их с фашистами и, в целом, говорили такое, что здравомыслящий артист никогда вслух не озвучит, а еще спустя считанные недели горько плакались — от былого напускного величия не осталось и следа.

Шло время, и мнение опять менялось практически полярно.

«Авианосец, понимаешь, никто не захочет связываться со мной, потому что у меня Израиль за мной стоит… даст всем, понимаешь», — вещал Лева из «Би-2», явно находясь то ли в алкогольном, то ли в наркотическом опьянении.

Неоднократно соотечественники пытались навсегда вычеркнуть музыканта из всех существующих СМИ с надеждой, что хотя бы так ему удастся раз и навсегда закрыть рот, но и это ни к чему не привело.

В какой-то момент проблемы Бортника достигли той отправной точки, после которой только и остается, что сжигать мосты. Вот и в этот раз лишившийся квартиры в столице артист решил разорвать все связи, вот только жертвой выбрал собственного напарника и друга — Александра Умана.

На коллегу по цеху, с которым они прошли через многое, неверный Бортник пошел, фактически, войной.

«У него тема с наркотиками стала сплошная. Употребляет и потому стал тугодумом», — однажды оскорбил Лева товарища.

Более того, виновником всех своих бед, включая злоключения в Таиланде, Бортник назвал одного из участников собственного музыкального коллектива. И какой же сюрприз — с российским гражданством. О том, что сам Лева первым сбежал из Таиланда в Израиль, едва подвернулся повод, музыкант корректно умолчал.

«У нас в коллективе четыре еврея и двое русских. Для меня, как для человека, который живет на чужбине с 19 лет, понятия Родины уже давно не существует. Я не верю во все это. Вот у нас один музыкант сломался, и я его выгнал. Он — предатель», — хвалился он.

Почему Егор стал Левой

Егор Бортник родился 2 сентября 1972 года в столице Белоруссии Минске в интеллигентной семье. Мать будущего музыканта всю жизнь работала филологом, отец преподавал радиофизику в университете.

Когда Егор был еще маленьким, родители вместе с сыном поехали в Конго, куда отца пригласили читать курс лекций.

Именно там в итоге ему и пришла в голову мысль назваться Левой. Отец купил сыну клык льва — новая игрушка настолько понравилась мальчику, что тот решил увековечить свои эмоции.

«Я жил тогда вместе с родителями в Африке (моего отца пригласили преподавать радиофизику в университете в Конго). Однажды папа купил мне львиный клык. Я повесил его на шею, и ребята дали мне прозвище Лев. Мне новое имя очень понравилось, и теперь даже мама называет меня Левой», — рассказывал он сам порталу 7Дней.ru.

* внесен в реестр иностранного агента в России