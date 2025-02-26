Боевики ВСУ бежали так быстро, как могли: подробности освобождения села Погребки в Курской области

Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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По словам наших бойцов, село было буквально перекопано. Под землей противник вырыл сеть траншей, где до сих пор остаются горы оружия.

Бойцы ВС РФ зашли в освобожденные сегодня Погребки сразу с трех сторон. Отрезали от противника улицу за улицей, а перед этим по селу тщательно отработала артиллерия. С подробностями — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Товарищи, поздравляю! Погребки наши. Погребки наши. Промзона наша. Мы все взяли. Ура, товарищи!» — по рации прямиком из освобожденного села Погребки комбат 9-го мотострелкового полка поздравил своих бойцов с успешной операцией.

Исторический момент. Сейчас флаг поднимают в центре села.

«Черный флаг это нашего комбата бывшего… Когда нас отправили на Курское направление, он пытался нас вытащить из окружения и, к сожалению, сам там погиб. Мы всем батальоном всеми мыслями и душой с этим комбатом, он навсегда остался в наших сердцах», — говорит оператор взвода БПЛА 9-го мотострелкового полка с позывным «Автор».

Наши бойцы отбивали Погребки заскочив сразу с трех сторон, отрезав улицу за улицей… Но перед этим по селу тщательно отработала артиллерия

Стерев с лица земли село, наша артиллерия уничтожила основные огневые точки противника. Дальше пехоте осталось только зачистить Погребки.

«Мы когда заходили враг сначала огрызался достаточно сильно. У нас несколько дней не получалось прыгнуть. И птиц было много и арта работала. Но потом собрались с силами и заскочили. И потом, враг когда понял… он просто стал убегать», — говорит боец 9 полка с позывным «Сокол».

Побросав оружие и боеприпасы ВСУ бежали так быстро как только могли… забыв забрать даже собственный флаг.

«На вышке сегодня повесили наш флаг. Сняли… а этот (украинский. — Прим. ред.) мы сняли. Теперь Погребки точно наши», — сообщил командир роты 9-го мотострелкового полка с позывным «Добрый»

По словам наших бойцов, Погребки были буквально перекопаны. Под землей ВСУшники вырыли сеть траншей, где до сих пор остаются горы оружия.

«Три автомата, РПГ, тут еще лента… Наше все. Теперь наше», — уточняет российский военнослужащий.

Сам командир батальона, только-только вернувшись из Погребков, спешит к бойцам, чтобы еще раз лично поздравить каждого с освобождением села.

«Спасибо вам мужики за проделанную работу… Война не закончилась. Работа продолжается. Но за данную операцию спасибо», — поблагодарил бойцов комбат.

Освобождение Погребков, в первую очередь, это выход на Малую Локню, а дальше на Суджу, куда и бегут боевики ВСУ в надежде удержаться в городе. Но кольцо вокруг него сужается каждый день, отрезая всю группировку от снабжения.