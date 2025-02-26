Задержан кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску

Фото, видео: © РИА Новости/Cristian Cristel; 5-tv.ru

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У сторонников политика с утра прошли обыски.

В Румынии сегодня задержали Кэлина Джорджеску. Он должен был представить свою кандидатуру на пост президента. Но его автомобиль остановили правоохранители и доставили в участок.

Видео предоставил предвыборный штаб кандидата, а также американский журналист, который призвал вице-президента США Джей Ди Вэнса немедленно вмешаться.

Дело в том, что Джорджеску выиграл первый тур президентских выборов 24 ноября. Но Конституционный суд результаты аннулировал, заявил о неком внешнем вмешательстве.

Джорджеску тут же заклеймили как пророссийского политика, но уже в декабре Налоговая служба выяснила: Россия никакого отношения к румынским выборам не имеет. А «раскручивала» Джорджеску проевропейская Национально-Либеральная партия, чтобы оттянуть голоса у конкурентов.

Сейчас политику вменяют «создание фашистской, расистской или ксенофобской организации». У сторонников Джорджеску с утра прошли обыски.

Все это Бухарест делает менее чем через две недели после Мюнхенской конференции, где вице-президент США Вэнс прямо заявил румынам: у Америки не может быть общих ценностей с теми, кто отменяет результаты выборов просто потому, что не понравился результат.