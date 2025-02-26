Встреча делегаций РФ и США пройдет в Стамбуле завтра

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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На ней обсудят устранение препятствий работы диппредставительств.

Завтра состоится новый этап переговоров между Россией и США. Встреча делегаций на этот раз пройдет в Стамбуле. Об этом заявил глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам официального визита в Катар.

Как ожидается, главной темой диалога станет работа дипломатических миссий обеих стран. При прошлой администрации Белого дома нормальная она практически была разрушена. И вот теперь наметились первые шаги для возобновления сотрудничества с диппредставительствами.

«Наши дипломаты, высокоуровневые эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства. На что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве», — отметил Лавров.

Общаясь с журналистами, глава МИД затронул также тему замороженных из-за санкций российских активов. По словам Сергея Лаврова, этот вопрос будет поднят в рамках урегулирования украинского кризиса.

А еще Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было своровано. Речь идет о возможности использовать дивиденды.