Путин: российские компании проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Лидеры двух стран встретились в Кремле, чтобы провести переговоры.

Многие российские компании проявляют интерес к работе на рынке Гвинеи-Бисау. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с бисайским лидером Умару Сисоку Эмбало.

«Многие наши компании проявляют растущий интерес к работе на вашем рынке (на рынке Гвинеи-Бисау. — Прим. ред.)», — отметил глава государства.

Лидеры стран встретились в Кремле, чтобы провести переговоры в узком и широком форматах, а также рабочий обед. Путин отметил, что на протяжении нескольких лет российско-бисайские отношения складываются на основе доверия и взаимного уважения. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 10%.

В ходе беседы президент РФ также подчеркнул, что в 2025 году в Гвинеи-Бисау пройдут выборы. И он рассчитывает, что граждане страны поддержат Умару Сисоку Эмбало, поскольку добрые отношения между государствами в большей степени связаны с ним.

К слову, ранее они общались в январе этого года по телефону. Главы государств обсуждали актуальные вопросы, касающиеся расширения двустороннего сотрудничества в гуманитарной, торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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