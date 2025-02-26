Фальсификат обнаружили у 14 российских производителей молочной продукции
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Нарушителей проверит Генпрокуратура.
14 крупных производителей молочной продукции выдавали за натуральное масло и творог — фальсификат. Об этом «Известиям» рассказали в Общественном совете при Роспотребнадзоре.
Эксперты обнаружили в изделиях запрещенную добавку — транс-глютаминазу, известную как «мясной клей». Его добавляют для улучшения текстуры и увеличения объема продукта.
Кроме того, в молочке найдены стерины и растительные жиры. Вредные компоненты негативно влияют на иммунитет, могут вызвать аллергию, повысить уровень холестерина и в итоге привести к инсультам, атеросклерозу, диабету и другим опасным последствиям.
После выявленных нарушений компании проверит Генпрокуратура.