«Я бы купил партию Нimаrs»: Лева из группы «Би-2» вновь показал свое истинное лицо

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Откровения артиста о финансовом положении, отношении к России и спонсировании украинских боевиков стали достоянием общественности.

Острая нехватка денег и отмена концертов. Солист группы «Би-2» Егор Бортник* пожаловался на свое бедственное положение после отъезда из России. Впрочем, даже финансовые трудности не помешали ему оказывать поддержку ВСУ и переводить им деньги на покупку спецтехники и оборудования. Все эти чистосердечные признания беглый артист сделал, будучи уверенным, что разговаривает с европейским спонсором. И лишь позже выяснил, что диалог шел с известными пранкерами — Вованом и Лексусом. Все внимательно изучил корреспондент «Известий» Эрик Галяутдинов.

«У меня понятие Родина такое… Я не верю во все это», — сказал Егор Бортник, солист группы «Би-2», иноагент.

Да и понятия честь и достоинство, солист группы «Би-2» иноагент Егор Бортник, видимо, тоже потерял. Он буквально вымаливает двести тысяч долларов на съемку клипа у якобы швейцарского инвестора, которого видит впервые. Да так прогибается, что соглашается с позицией спонсора о том, что один из самых известных треков явно не из лучших.

— Как будто коту на хвост наступили. Извините, пожалуйста, я говорю честно, — сказал «интервьюер».

— Не, не, не, ничего. Ну, вообще у нас не вся музыка такая, — ответил Егор Бортник.

Впрочем, не меняется в позиции иноагента одно — у него во всем виновата Россия. Даже когда во время гастролей по Таиланду их группа нарушила законы королевства и их собирались депортировать, и там они обнаружили российский след.

«У нас произошла ситуация в Таиланде, мы приехали туда выступать, а российское государство решило нас выкрасть оттуда», — рассказал солист группы «Би-2».

Забавно и то, кто тогда помогал любителю теорий заговора. Как говорится — скажи мне, кто твой друг.

«Благодаря этой ситуации я познакомился с хорошими людьми. И Максим Кац*, и Дима Гудков*, и Ходорковский*» — делится Егор.

И чего так боится музыкант — неясно. В свой прошлый разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, тогда они говорили от имени журналиста-релоканта, Лева заявил, что у него очень серьезные покровители.

«За мной авианосец, понимаешь. Никто не захочет связываться со мной, потому что Израиль за мной стоит такой, что даст *** („наваляет“. — Прим. ред.) всем, понимаешь?», — говорит он.

Но при этом фразы: «между нами», «никому не говори» Бортник вставляет через каждое слово. Именно с такой приставкой он признался в спонсировании ВСУ.

«Между нами, я купил две скорые помощи, один автобус большой. Каждый месяц я плачу пять тысяч евро. Но сначала войны… далеко за стольник», — рассказал Егор.

И этот стольник, говорит Бортник, отрывает от сердца. Будет возможность, будет и более серьезная помощь. Мечта артиста — подарить вражеской армии партию артиллерийских установок.

«Если бы у меня были бы деньги большие, я бы, конечно, купил партию HIMARS. Будут бомбить Москву или нет, мне честно *** (плевать. — Прим. ред.)», — говорит артист.

И вот итог двух лет зарубежных гастролей. Ни Родины, ни денег, ни перспектив. И эксперты уверены, жадность современных творческих предателей их же и губит.

«Рынок их услуг за границей ограничен. Та же Монеточка*, Noize MC*, Моргенштерн* и прочие иноагенты, по сути, гастролируют по одним и тем же европейским городам и выступают перед одной и той же аудиторией», — комментирует ситуацию Иван Мерзюхо, политолог.

А те, кто когда-то посещал их концерты в России вряд ли снова будут ходить, особенно после таких заявлений.

«Люди ходили на наши концерты, но все равно остались **** (экскрементами. — Прим. ред.)», — сказал Егор Бортник.

Вот и получается, «Би-2» еще в своих старых песнях пророчили свою карьеру. Никто не пишет и никто не ждет.



* — признаны иноагентами в РФ.