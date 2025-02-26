РФ и США заинтересованы в совместных экономических проектах

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В Америке возлагают надежды на РФПИ в вопросе сделок по ценным ресурсам.

Россия и США заинтересованы в совместных экономических проектах. И выгоду в этом партнерстве в равной степени видят оба государства. Об этом пишет Financial Times, цитируя главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Как указывает автор статьи, Дмитриев сыграл одну из ключевых ролей во время переговоров в Эр-Рияде и недавно назначен спецпредставителем президента по инвестиционному сотрудничеству с другими странами.

Напоминание об ущербе американских компаний в 324 миллиардов долларов после ухода с российского рынка, указывает на заинтересованность представителей бизнеса в скорейшем возвращении. И на Дмитриева в этом вопросе, похоже, Штаты возлагают большие надежды.

Как уточняет издание, одна из перспективных сделок, которую рассматривают Америка и Россия, может касаться минеральных ресурсов. По словам Дмитриева, наша территория занимает четвертое место в мире по запасам ценных ископаемых.