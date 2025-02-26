Спасут только молитвы: кто может стать преемником Папы Римского в случае его смерти

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Состояние понтифика продолжает оставаться крайне тяжелым. Святой Отец вот уже две недели находится в больнице, а врачи боятся давать хоть какие-то прогнозы по его заболеванию.

Папа Римский Франциск тяжело болен и, вполне вероятно, может умереть. Спустя почти две недели после госпитализации понтифика в одну из самых больших больниц Рима его состояние все еще оценивается врачами как «критическое, но стабильное». В субботу, 22 февраля, понтифику потребовалось переливание крови и «большая доза» кислорода.

Ватикан впервые использовал слово «критическое» в субботнем письменном отчете о состоянии здоровья Франциска с момента его госпитализации 14 февраля, отмечает Associated Press (AP), что в очередной раз подчеркивает серьезность происходящего.

Стремительное развитие болезни Папы Римского Франциска

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Первые тревожные сообщения о состоянии 88-летнего Франциска появились еще 14 февраля: в представительстве Римской католической церкви проясняли, что Святой Отец, почувствовав недомогание, тут же обратился за помощью в больницу имени Агостино Джемелли.

Практически с порога врачи обескуражили его заявлениями о стремительно развивающейся на фоне возраста и общей ослабленности организма двусторонней пневмонии. Уже 22 февраля на фоне полимикробной инфекции дыхательных путей понтифик перенес респираторный приступ, который потребовал переливание крови в связи с возникшей анемией из-за снижения тромбоцитов в крови.

Первые экстренные меры и последующее переливание крови помогли преодолеть кризис первых часов, но и по сей день врачи Рима подчеркивают — состояние Папы Франциска может резко ухудшиться. Предсказать дальнейшее течение болезни не берется ни один профильный специалист. В случае самого непредсказуемого исхода Ватикан должен быть готов для проведения конклава и похоронного совета.

В ночь на 24 февраля понтифик трижды терял сознание, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Теперь все визиты к Папе Римскому ограничены до официальной отмашки и улучшения состояния. Этаж в клинике, где находится Франциск, полностью окружен карабинерами. Персоналу запрещено пользоваться мобильными телефонами.

«Спасти Папу могут только молитвы», — шушукаются журналисты между собой.

Кто может стать преемником

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Пока медики делают все возможное, чтобы поставить возрастного служителя церкви на ноги, мировое сообщество всерьез задается вопросом, кто может стать преемником Франциска в случае, если совершить чудо врачам не удастся. Как оказалось, на этот случай в Ватикане есть соответствующий протокол, предполагающий избрание нового священнослужителя, который возьмет на себя полномочия Святого Отца.

По старинному обычаю официальное объявление делает камерленго, высокопоставленный чиновник в Ватикане (сейчас этот пост занимает ирландский кардинал Кевин Фаррелл — Прим.ред.). После этого камерленго подходит к телу священнослужителя и громко называет его по имени, упрашивая встать. Если эта процедура не позволяет Папе Римскому очнуться от забытья, он считается мертвым.

Тогда камергер снимает с Папы личный перстень-печать, опечатывает его квартиру и делает объявление для общественности. Позже ассамблея кардиналов уничтожает перстень, что символизирует окончание срока полномочий Папы. После этого начинается новенна — девять дней молитвы по умершему представителю Христа на земле. В это время Римско-католической церковью управляет коллегия кардиналов.

Выбирать нового кандидата на этот ответственный пост коллегии предстоит из тех кандидатур, которые сам Папа Римский назвал как приоритетные. С момента смерти понтифика должно пройти две недели: за это время все предполагаемые фигуры должны прибыть в столицу Италии и публично изъявить готовность принимать участие в голосовании.

Покинуть Рим и Сикстинскую капеллу все священнослужители могут только после того, как один из кандидатов не наберет две трети голосов. После каждого голосования подсчитанные бюллетени сжигаются в печи. Голосование считается официально проведенным, когда из трубы капеллы перестает валить черный дым, а его цвет сменяется на белый.

По информации официальных представителей Ватикана, буквально во вторник Папа Франциск встретился с кардиналом и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином и назвал ему фамилии возможных последователей.

Так, главным и наиболее вероятным кандидатом станет именно Паролин. Действующий госсекретарь Ватикана как никто другой был близок по отношению к Франциску: итальянские СМИ называли его правой рукой действующего Святого Отца.

«Первый кандидат на пост — госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин — вполне себе итальянец, но сторонник и продолжатель политики иезуита Франциска», — утверждают СМИ.

Серьезную конкуренцию Паролину может составить и конголезский кардинал из ордена капуцинов Амбонго Безунгу. Он первым выступил против предложения папы Франциска разрешить священникам благословлять пары ЛГБТ. Фридолин Амбонго Безунгу родился 24 января 1960 года в Бото Демократической Республики Конго в многодетной католической семье. Изучал философию в семинарии Бваманды и теологию в DMI St. Eugene University в Браззавиле.

Европейские СМИ массово отмечают: среди предполагаемых кандидатов звучат фамилии священнослужителей, практически каждый из которых отметился критикой некоторых решений Папы Франциска. Так, например, венгерский кардинал Петер Эрдо ранее открыто выступил с критикой европейских стран (и Папы Римского) за поддержку режима бесконтрольной миграции.

Филиппинский кардинал Луис Тагле, сторонник церковного либерализма, которого называют «азиатским папой Франциском», открыто уверял, что в вопросах религии следует всенепременно закрутить гайки и сократить количество уже имеющихся конфессий. Американский кардинал Реймонд Берк, выступающий как жесткий консерватор, критиковал Франциска за допуск разведенных и вновь женившихся людей к причастию.

В списке предполагаемых преемников значатся еще две фамилии, каждая из которых достойна отдельного упоминания. Среди наиболее вероятных кандидатов европейские СМИ называют мальтийского кардинала Марио Грека, которого считают умеренным продолжателем либеральной политики Франциска. В историю он вошел как первый в истории житель острова Гоцо, который получил пост кардинала.

Фигурирует среди возможных кандидатов и еще одна фигура. Итальянский кардинал Маттео Дзуппи, до недавнего момента выступавший как человек папы Франциска и открыто приезжавший на Украину для поддержки президента Незалежной Владимира Зеленского.

Пророчество о последнем Папе

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На фоне ухудшения здоровья понтифика в интернете стали распространяться слухи о некоем пророчестве, согласно которому он может быть последним папой, а за его смертью якобы наступит либо конец католической церкви, либо конец всей цивилизации.

«Пророчество о папах», которое в народе связывают с именем архиепископа св. Малахии, впервые было опубликовано в 1595 году и содержит 112 фраз, описывающих будущих понтификов. Некоторые считают, что Франциск — это «Петр Римлянин» из заключительных строк пророчества, что придает дополнительную интригу его нынешнему состоянию.

В свою очередь, в Римской католической церкви все появляющиеся неофициальные новости вокруг понтифика назвали спекуляциями.

«Боюсь, тут нечего комментировать (относительно пророчеств — Прим. ред.). Ни слухами, ни пророчествами церковь не занимается», — ответили изданию в информационной службе Архиепархии.

Ранее 5-tv.ru писал, что состояние Папы Римского Франциска остается тяжелым.