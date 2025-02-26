Захарова назвала принятие СБ ООН резолюции по Украине позором Франции и Британии

Фото: www.globallookpress.com/

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В документе говорилось, что Россия должна немедленно вывести войска из Незалежной.

Действия Франции и Великобритании при голосовании в Совете Безопасности (СБ) ООН за новую резолюцию по Украине абсурдны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, тот факт, что эти государства приняли американскую резолюцию после одобрения Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН антироссийской резолюции — позор.

«Один перформанс они (Франция и Великобритания — Прим. ред.) устраивают для мирового большинства, второй перформанс они устраивают в СБ ООН. Вы понимаете, в чем суть? Это их позор», — сказала она

Официальный представитель МИД РФ отметила, что именно эти страны заявляют на протяжении месяца о том, что будут принимать участие за столом переговоров.

По этой причине Захарова не понимает, как эти страны будут участвовать в дальнейшем урегулировании конфликта на Украине.

«Да как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете?» — указала дипломат.

В третью годовщину начала спецоперации СБ ООН одобрили одобренную США резолюцию по Украине. В документе шла речь о скорейшем разрешении конфликта. Россия выступила за данную резолюцию.

В то же время 24 февраля ГА ООН приняла другую резолюцию, которую не поддержали Штаты. В документе говорилось, что Россия должна немедленно вывести войска из Незалежной. Тогда решение воздержаться от голосования за эту резолюцию приняли 65 стран.

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