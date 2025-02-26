В ЮАР песней «Сигма бой» сорвали проукраинский митинг

Фото, видео: www.globallookpress.com/Zhai Jianlan; 5-tv.ru

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Демонстрация проходила на пирсе в городе Дурбан.

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) группа людей включила российскую песню «Сигма бой» на проукраинском митинге. Об этом сообщает издание Independent Online (IOL).

В воскресенье, 23 февраля, на пирсе в городе Дурбан проходила демонстрация под руководством Ассоциации украинцев ЮАР.

Однако спустя несколько минут после ее начала к активистам подошла группа людей, держащих над головой флаги России. В качестве музыкального сопровождения они выбрали нашумевший хит «Сигма бой». Для предотвращения инцидентов в ситуацию вмешалась полиция.

К слову, ранее в Европарламенте потребовали запретить данную песню, так как она якобы способствует распространению пророссийских взглядов. С таким призывом выступала немецкий политик, член от партии «Вольт Европа» Нэла Риль.

По ее словам, «Сигма Бой» — это популярный образ, который часто встречается в российских соцсетях и «отражает патриархальные и пророссийские взгляды».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель и исполнительница песни «Сигма-бой» выпустят совместный трек.