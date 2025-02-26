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Массовый отток населения стал серьезным ударом для Украины. На фоне этого военкоматы ужесточают методы мобилизации.

Порядка 70% из тех украинцев, кто уехал за границу, а это около 4,5 миллионов человек, не вернутся на Родину. Об этом заявили в кабинете министров страны.

Это значит, что восполнять стремительно редеющие ряды ВСУ будет просто некем. А к тем, кто еще остался, военкомы применяют все новые методы принудительной мобилизации. Они устраивают самые настоящие засады, чтобы отловить и отправить на фронт как можно больше своих граждан. В одном из регионов сотрудники ТЦК даже попытались увезти инвалида, но у них ничего не вышло.

А в Полтавской области военкомы буквально напали на призывника и сломали ему ногу, когда тащили в машину.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.