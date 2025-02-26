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Горожане вынуждены выживать в суровых условиях.

Тем временем мэр Красноармейска Руслан Требушкин, который пока контролируют ВСУ и называют на Украине «Покровском», обратился к Владимиру Зеленскому с требованием о мире. Причем сделал это на русском языке. По словам Руслана Требушкина, оставшиеся горожане вынуждены выживать в суровых условиях. И все, с кем он общался, повторяют только одну фразу — они хотят мира.

«Жители Покровской громады хотят мира. Большинство жителей Украины хотят мира. Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, кто находится на передовой, кого давно не меняли. Люди хотят домой. Они хотят, чтобы вы подарили мир. Заключайте мир и дайте людям пожить», — сказал Руслан Требушкин, мэр Красноармейска.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.