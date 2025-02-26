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На красноармейском направлении Вооруженные силы Российской Федерации одержали ряд побед.

На красноармейском направлении специальной военной операции наши военные выиграли воздушную дуэль.

Расчет зенитного комплекса «Бук» обнаружил и захватил летящий в сторону российских позиций снаряд американкой реактивной системы HIMARS. Поразив важную цель, наши бойцы оперативно отошли в укрытие.

И там же, на красноармейском направлении, уже российские пушки М-46 сорвали ротацию подразделений ВСУ, уничтожив их опорный пункт и автомобиль с личным составом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.