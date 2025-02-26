«Вылавливают всех»: пленный боевик ВСУ о насильственной мобилизации на Украине

Фото, видео: Petr David Josek/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В один из рабочих дней его задержала полиция и повезла в военкомат.

Пленный боевик 25-й отдельной военно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак рассказал о насильственной мобилизации. Кадры допроса публикует Министерство обороны РФ.

По словам Чумака, на Украине он работал на заводе. В один из дней его задержала полиция и повезла в военкомат. Он был отправлен сначала в Полтаву, затем в Харьковскую область, а оттуда — в Капитановку, где пробыл неделю.

«И нас отправили в Курскую область. И в итоге мы оказались в плену. Мы собирались сдаться в плен, ну так и взяли в плен. В плену хорошо относятся, кормят, поят, помыться дают, тут с этим все хорошо», — рассказал военнопленный.

Чумак отметил, что в Незалежной мужское население подвергается мобилизации без разбора. Более того, повторно призывают мужчин, которые только вернулись из плена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пленный боевик ВСУ обвинил Киев в отмывании денег на конфликте.