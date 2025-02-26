От директора ломбарда до карт Таро: как Ангелина Изосимова стала колдуньей

Фото: ВКонтакте/Ангелина Изосимова| Битва Экстрасенсов/angelina_izosimova5

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Знаменитый специалист по эзотерике пыталась жить как обычный человек.

Русская колдунья Ангелина Изосимова, прежде чем заняться эзотерикой, была директором ломбарда. Об этом рассказала сама Изосимова в интервью на YouTube-канале журналистки Алены Жигаловой.

По словам Ангелины, если человек одарен эзотерическими способностями, то жить обычной жизнью ему не удастся. Потому что никакие начинания не будут заканчиваться хорошо. Все будет рушиться до тех пор, пока он не примет свое предназначение.

«А выбора-то особо и нет. Рано или поздно тебя ткнут в это. Подведут, закроют всю жизнь. Тебя подведут к той точке, когда ты понимаешь, что будешь заниматься только эзотерикой», — объяснила Изосимова.

В молодости она боялась изучать сверхъестественное. Отказалась идти в этом направлении и попыталась жить обычной жизнью.

Поэтому, прежде чем стать колдуньей, Ангелина была директором двух ломбардов, которые открывала самостоятельно. Но учредители обоих бизнесов внезапно умирали. После первой трагедии Изосимова еще пыталась сопротивляться.

«Ломбарды — это узкая специализация, это очень узкое направление. Мне не хотелось уходить. Я решила вернуться. И там тоже умирает учредитель. И в этот момент у меня первый раз с картами Таро. Я еще думаю: «Изосимова, какое Таро? У тебя Центробанк, у тебя документов вот столько. Тебе надо это все писать. Какие Таро?» — вспоминает Ангелина.

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