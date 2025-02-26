Напавшие на консульство России в Марселе оказались французские ученые

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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После этого злоумышленники отправились на проукраинский митинг в центре города.

Двое французов, которые напали на генконсульство России в Марселе, оказались сотрудниками Национального центра научных исследований. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Уличные камеры засняли, как один из них перебрасывает через забор пакет, в котором лежала бутылка с зажигательной смесью. А сразу после нападения злоумышленники отправились на проукраинский митинг в центре Марселя. И несмотря на то, что они были в масках, их опознали и арестовали.

В генконсульстве уточнили «Известиям», что задержанными оказались граждане Франции 48 и 59 лет. Было возбуждено уголовное дело. При этом власти города не стали усиливать охрану нашей дипмиссии, хотя риск дальнейших провокаций сохраняется.