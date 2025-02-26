Строительство трассы М-12 затягивается: рабочим не платят, а бывший директор в розыске

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Подрядчик обещал дотянуть дорогу от Казани до Екатеринбурга еще в прошлом году.

Завершение строительства новой федеральной трассы, которая должна связать Казань и Екатеринбург, откладывается минимум на полгода. Подрядная компания из Москвы остановила работы.

Две тысячи дорожных строителей вот уже несколько месяцев не получают зарплату. Долг перед ними уже превысил 400 миллионов рублей. С чем связаны проблемы, не могут ответить даже сотрудники столичного офиса.

Их руководитель уже давно не появлялся на работе. С чем связаны финансовые проблемы и когда будет продолжена стройка, рассказывает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

О масштабной стройке трассы М-12 в Башкирии сейчас напоминают лишь дорожные указатели и рекламный щит с вакансиями подрядчика. Самосвалы и бульдозеры стоят без дела, а немногочисленные сотрудники сидят по вагончикам.

Этот отрезок между башкирским поселком Дюртюли и уральским Ачитом должен был соединить скоростную магистраль Москва — Казань с Екатеринбургом. Проект национального значения.

Трасса М-12 — ключевое звено будущего транспортного коридора Санкт-Петербург — Владивосток. Движение от Москвы до Казани запустили в декабре 2023 года. На втором этапе планировалось открыть отрезок от столицы Татарстана до Екатеринбурга, и затем — до Тюмени. Но теперь грандиозный проект под угрозой из-за срыва работ на участке в 275 километров.

Дотянуть федеральную трассу М-12 от Казани до Екатеринбурга обещали еще в прошлом году. Строители докладывали, что работы идут с опережением графика, но пока эта прекрасная четырехполосная дорога заканчивается на границе с Башкирией. А дальше — сложный горный перегон перегон, который готов лишь наполовину.

В какой-то момент стройка здесь практически остановилась. Рабочим перестали выплачивать зарплату, а большую часть техники увезли с площадки.

Комендант строительного городка показывает опустевшие помещения для дорожников. Обустройством трассы на этом участке занималась московская «Региональная строительная компания» (РСК). И первый год все шло по плану. Проблемы начались прошлым летом.

«Я до сих пор здесь, зарплату пока задерживают, не выплатили. В пределах 200 тысяч», — рассказал заведующий складом по имени Рустам.

По данным следователей, руководство компании оставило без заработка почти две тысячи подчиненных, а общий долг перед сотрудниками превысил 440 миллионов рублей. Наталья Суворова работала в РСК логистом, отвечала за координацию техники на строительстве М-12 в Башкирии. Последняя получка была в октябре.

«Хорошо вот есть картошка, морковка, какие-то заготовки, соленья, варенья. Как другие люди живут и выживают — я не знаю. Могу сказать, что в этой организации работают и я, и сын, и супруг у меня, и мы все трое зависим от этой компании, потому что нет денежных выплат», — отмечает сотрудница компании Наталья Суворова.

Руководство подрядчика объясняло задержку выплат недостаточным финансированием. Хотя по данным из открытых источников, в последние годы на РСК буквально сыпались миллиардные госзаказы. К примеру, за строительство 50 километров трассы М-12 под Ачитом компания получила из бюджета почти 47 миллиардов.

Со стороны заказчика «Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и генерального подрядчика ООО «СК «Автодор» финансовые обязательства по отношению к ООО «РСК» полностью выполнены.

Куда делись эти деньги — теперь волнует рабочих со всей страны. Среди недостроев РСК — проекты от центральной России до Дальнего Востока. Людям буквально нечем кормить семьи.

«Нам это объясняли, что договор „Автодор“ проплатил все, но так как материалы подорожали, вам на зарплату не хватило. Они находят деньги на новые офисы, переезжать, снимать. А на зарплаты денег нету», — рассказал сотрудник компании Евгений Беликов.

Действующий офис РСК мы отыскали в самом центре Москвы — на Китай-городе, он занимает сразу несколько этажей. Со слов сотрудников, директора они давно не видели, а о судьбе фирмы узнают из новостей.

В отношении бывшего директора РСК — Бориса Сакуна — возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Топ-менеджера объявили в федеральный и международный розыск. Подряды компании передали другим исполнителям.

По оценкам правительства, сроки сдачи трассы М-12 сдвигаются минимум на полгода.