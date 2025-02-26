От торговли до совместных проектов: отношения РФ и Ирана выходят на новый уровень

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Страны будут вместе развивать технологии и производство, а также противодействовать санкциям.

Сергей Лавров несколько часов назад прибыл в Катар. Визитом в Доху глава МИД завершает свое турне по Ближнему Востоку. У трапа самолета российского министра встречали официальные лица. Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят перспективы мирного урегулирования конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, а также ситуацию в Сирии. Еще в повестке — посреднические усилия арабской страны по воссоединению российских и украинских детей со своими семьями.

В Катар Сергей Лавров прибыл после поездки в Иран, где он встретился с президентом исламской республики. В повестке переговоров — торговое сотрудничество, совместные проекты в энергетике и транспорте. Кроме того, с иранскими коллегами министр обсудил и новые реалии в Сирии. Эта страна долгое время была близка к Тегерану. Главные заявления по итогам переговоров — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

Полчаса по пустыне и еще почти час по Тегерану. Кортеж подрезают и обгоняют наводнившие город мотоциклисты. Все едут за покупками — уже готовятся к Наврузу.

Внутри старинного особняка министерства иностранных дел Ирана атмосфера все та же — предпраздничная и оттого суетливая.

Здесь можно собственными глазами увидеть, насколько Россия влияет на ближневосточную политику. В торжественном зале иранского МИДа десятки журналистов. И то здесь далеко не все, многие — в соседнем зале.

Любой протокол в Тегеране — в формате без галстуков. Их иранские чиновники не носят, тут это моветон, признак западной культуры. Но в этом случае — больше, чем дань традиции — в МИДе действительно непринужденная обстановка с кофе и двухчасовой дружеской беседой.

«Приветствую уважаемого министра иностранных дел, высокую делегацию. Рад сообщить, что наше сотрудничество идет все лучше и лучше», — сказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Пока шла подготовка к пресс-конференции, мы решили посмотреть, сколько здесь СМИ — 52 камеры, и это не считая фотоаппаратов. Журналисты буквально стоят друг на друге»

Российскую делегацию встречает президент Ирана как друзей. Неудивительно. Наши страны — стратегические партнеры. Договор подписали в Кремле в январе. Страны будут вместе развивать технологии и производство, мирный атом, противодействовать санкциям.

Товарооборот с Ираном растет год от года, и уже перевалил за четыре миллиарда долларов.

«Поставлена масштабная задача развития наших отношений во всех областях. Мы ожидаем в самое ближайшее время вступления в силу межправительственного соглашения между членами ЕврАзЭС и Ираном о свободной торговле», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Самый масштабный из совместных проектов — коридор Север-Юг. Маршрут 7200 километров от Санкт-Петербурга до индийского Мумбаи. Сейчас приступают к строительству последнего иранского участка.

«Шаги, которые требуются предпринять перед началом строительства железнодорожной ветки Решт-Астара, иранские друзья предпринимают, и рассчитываем, что в самое ближайшее время строительство начнется», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Долгое время не Россия, а Иран был рекордсменом по количеству санкций. Аккурат к визиту российской делегации подоспели новые от Дональда Трампа против нефтяных компаний Ирана.

Грозят США и высокими пошлинами всей организации БРИКС за отказ от доллара. России и Ирану не привыкать. Для Москвы и Тегерана уже давно любые рестрикции — стимул к развитию.