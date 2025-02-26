Трамп: санкции против России могут быть отменены в будущем

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

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Кроме того, США также хотели бы покупать у РФ минералы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные прежде Штатами санкции против России могут быть отменены в будущем. При этом на данный момент не было заключено таких соглашений, рассказал американский лидер журналистам в Овальном кабинете.

«Думаю, что в какой-то момент будет, но прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо», — заявил Трамп.

Он также отметил, что США были бы не против покупать у России минералы. Что касается сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной — стороны почти согласовали ее, подчеркнул Трамп. Это «большая сделка, может быть сделка на триллион долларов». Кроме того, она может состояться уже в эту в пятницу.

США вместе с Европой усилили санкционное давление на Россию в 2022 году, после начала спецоперации на Украине. Москва неоднократно отмечала, что стране удается сохранять высокие экономические показатели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп поставил на место Эммануэля Макрона.