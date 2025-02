Все-таки жизнь была: на Марсе нашли древние пляжи

Фото: www.globallookpress.com/JPL/Arizona State Uni, R. Luk

Значительная часть источников воды могла уйти вглубь планеты, образовав скрытые резервуары.

Ученые обнаружили на Марсе особенности рельефа, напоминающие древние пляжи. Это может говорить о том, что четыре миллиарда лет назад на Красной планете существовал огромный водоем. Такой вывод был сделан на основе данных радара китайского марсохода «Чжухун», сказано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты изучили информацию, полученную с помощью радиолокационных приборов, в районе Равнины Утопия. Отражения от подповерхностных слоев показали наличие осадочных пород, которые расположены под углом 15 градусов к предполагаемому берегу. Такой наклон типичен для древних береговых линий и свидетельствует о длительном воздействии приливов и волн, характерных для океанической среды.

Обнаруженные особенности рельефа не похожи ни на дюны, ни на следы древних лавовых потоков или ударных кратеров. Их ориентация соответствует вероятным границам океана, которому ученые дали название Дейтеронилус. Благодаря этим данным укрепляется гипотеза о том, что на Марсе когда-то существовал полноценный водный цикл.

Исследования показывают, что значительная часть некогда существовавших на Марсе источников воды могла уйти вглубь планеты, образовав скрытые резервуары. Места пересечения воды, суши и атмосферы — точки, на которых с большей вероятностью удастся обнаружить следы прошлой жизни.

