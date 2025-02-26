Оправилась после трагедии? Седокова улетела из РФ в компании рэпера Natan

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Знаменитости некоторое время будут находиться в Омане.

Певица Анна Седокова улетела из России в компании рэпера Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов. — Прим. ред.), пишет 7Дней.ru. Отмечается, что звезды примут участие в съемках нового шоу.

Проект будет запущен в Омане. Принять участие в нем намерено множество звезд, среди которых Катя Адушкина, Алексей Столяров и Владимир Маркони. Анна Седокова и Natan также заявлены в списке гостей. Они летели на съемки вдвоем. К слову, в качестве ведущей шоу выступит Ксения Бородина.

В декабре 2024 года бывший супруг Анны Седоковой Янис Тимма совершил самоубийство. Его тело было найдено в подъезде жилого дома. Трагедия сильно ударила по певице: у нее случился нервный срыв.

Седокова справлялась с последствиями случившегося в больнице. Затем, не поставив никого в известность, певица улетела вместе со своим семилетним сыном Гектором в Соединенные Штаты. Известно, что ребенок очень любил Яниса и также тяжело переживал его утрату.

Вероятно, артистка уже немного пережила свое горе и начинает постепенно возвращаться в мир шоу-бизнеса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Седокова рассказала, как ее сын узнал о смерти Яниса Тиммы.