Сброшенную живодером со скалы «Ласточкиного гнезда» кошку нашли живой

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Многие были уверены, что Муся погибла. В каком она находится состоянии?

На этих кадрах волонтеры наконец находят сброшенную со смотровой площадки на «Ласточкином гнезде» в Ялте кошку. Они отправились на ее поиски, хотя многие были уверены, что Муся погибла. Помочь согласились местные рыбаки, и вот кошку находят на скале, где она дожидалась помощи несколько дней.

Из расщелины ее вытащили спасатели. В рюкзаке доставили наверх — там ее очень ждали.

«К сожалению, с моря не получилось, она очень плакала, что мы уезжаем, у меня сердце разрывалось, потому что она так звала, чтобы ее забрали с собой, это было очень тяжело», — говорит волонтер Екатерина.

Кошку сразу же на месте обследовал ветеринар. К счастью, ни одного перелома. Спасло то, что, видимо, она упала в море, а потом уже смогла забраться на скалы.

Вот она, та самая Муся, жива. Ведет себя спокойно, можно услышать ее мурлыкание. После всего, что с ней произошло, доверия к людям она не потеряла.

«У нее есть увеличение подчелюстных лимфоузлов, потому что она три дня провела там на скале, сорвала себе голос, что показывает красная глотка. Все необходимое ей будет предоставляться. Самое главное — любовь, забота», — рассказывает ветеринар Светлана Власенко.

Живодера, который выбросил кошку за ограждение смотровой площадки, быстро нашли и задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался 24-летний житель Петербурга. Говорит, что животное ему мешало — терлось об ноги. Позже стало известно, что он стоит на учете у психиатра.

«Она стала петлять, мешать проходу. И она меня поцарапала, когда я взял на руки. Я ее за шкирку взял и выкинул», — рассказал задержанный.

Кошка была местной достопримечательностью, почти десять лет прожила на территории «Ласточкиного гнезда». А сейчас она стала известна на всю страну.

Задержанного принудительно госпитализировали. Против него возбудили уголовное дело по факту 245 статьи УК РФ — «Жестокое обращение с животными». Она предусматривает лишение свободы до трех лет лишения свободы. Но если его признают невменяемым, то максимум, что ему грозит — принудительное лечение и штраф.