Умерла народная артистка РСФСР Валерия Хугаева

Фото: Telegram/Сергей Меняйло/sergeimeniaylo

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В 1960-е годы актриса покорила зрителей СССР блестящим исполнением роли Фатимы в одноименном спектакле по поэме Косты Хетагурова.

Народная артистка РСФСР Валерия Хугаева скончалась на 98-м году жизни. Трагическую новость сообщил председатель парламента Республики Северная Осетия — Алания Таймураз Тускаев.

В своем Telegram-канале он написал, что актриса всегда искренне горела сценой и была из тех редких людей, которых отличает честное, серьезное и уважительное отношение к профессии. На счету Хугаевой свыше 200 ролей, в том числе 30 главных.

Тускаев отметил, что покойная актриса была настоящей звездой отечественной культуры и внесла огромный вклад в развитие театрального искусства в Северной Осетии.

Более 60 лет артистка выходила на сцену Русского драматического театра имени Евгения Вахтангова. Публику Советского Союза особенно покорила главная героиня спектакля по поэме Косты Хетагурова «Фатима», в роли которой Хугаева блистала в 1960-е годы.

На днях стало также известно о кончине актера из сериалов «Москва. Три вокзала», «Склифосовский», «Скорая помощь», «Молодежка» и «Универ» Олега Юдина. Его знакомый сообщил, что артист умер еще 5 февраля на 63-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался режиссер и руководитель ангарского театра «Факел» Александр Кононов. Смерть настигла его на борту самолета.