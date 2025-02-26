Травма, которая не отпускает: откровения Дэвида Бекхэма

Дэвид Бекхэм рассказал о травме, которая беспокоит его до сих пор

Фото: www.globallookpress.com/Fredrik Karlsson

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Спортсмен признался, что один случай изменил его жизнь раз и навсегда.

В 2011 году бывший футболист Дэвид Бекхэм получил травму позвоночника, которая, как оказалось, изменила всю его спортивную карьеру. В интервью Men's Health он рассказал, что повредил спину во время игры за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Несмотря на болезненные ощущения, врачи не нашли отклонений, что заставило Бекхэма настаивать на продолжении обследования. В конце концов ему назначили лекарство, которое, как признался спортсмен, оказалось не самым лучшим выбором.

«У меня была боль после игры, я прошел обследование, но у меня не обнаружили никаких отклонений. Я настаивал на том, что там что-то не так, я это чувствовал. Поэтому мне ввели лекарство, и я ушел. Это был плохой препарат», — рассказал Бекхэм.

Именно эта травма в дальнейшем сыграла ключевую роль в его решении завершить карьеру. В 2013 году Дэвид покинул футбол, но боли, связанные с повреждением, преследуют его до сих пор. Спортсмен признался, что ежедневно тренируется в спортзале, чтобы поддерживать здоровье спины. Его с супругой Викторией дом оборудован собственным тренажерным комплексом.

«В конце моей игровой карьеры я получил серьезную травму ахиллова сухожилия, но теперь оно меня не беспокоит, несмотря на разрыв. На самом деле больше всего у меня болит спина и левое бедро», — откровенно поделился футболист.

Кроме тренировок, Бекхэм также уделяет внимание питанию. Сам он готовит и, по его словам, кулинария стала для него настоящей страстью.

Но, пожалуй, самое удивительное, что произошло с ним после завершения карьеры, — это его эмоциональная трансформация. Он признается, что стал гораздо более чувствительным. Особенно его трогает момент, когда он с семьей собирает мед.

«Когда мы собираем мед и я сижу на кухне и смотрю на все это, я становлюсь очень эмоциональным», — признался Бекхэм, показывая, как простые моменты приносят ему настоящее удовлетворение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дэвид Бекхэм запускает собственный бренд в России.