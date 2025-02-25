«Служу России!»: SHAMAN ответил на обвинения СБУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Артисту вменили поддержку российских властей.

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, сделал резкое заявление в ответ на заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ). На вопрос о своей позиции, Дронов не стал долго раздумывать.

«Что на это можно ответить? Служу России!» — коротко ответил 5-tv.ru певец.

Это заявление стало реакцией на то, что 25 февраля СБУ внесла его в список людей, действующих в интересах Кремля. Артиста обвиняют в поддержке политики российских властей и оправдании специальной военной операции на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что SHAMAN представил свою версию песни «Небо славян». Артист отметил, что под эту композицию маршируют российские войска, ее исполняют спасатели МЧС, врачи, учителя, студенты, а также болельщики на спортивных матчах. Пресс-служба SHAMAN подчеркнула, что благодаря оригинальной аранжировке, фольклорным мотивам в исполнении, звону колоколов и уникальному голосу певца, песня получила совершенно новое звучание.