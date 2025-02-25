Стартовала всероссийская акция «Ура Победе!»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Любой абонент мобильной связи может позвонить на бесплатный номер «1945» и воспользоваться тематическими мультимедийными сервисами.

Всероссийская акция «Ура Победе!» в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовала 25 февраля. Проект реализуют операторы мобильной связи при поддержке Минцифры РФ.

В рамках акции любой абонент может позвонить на бесплатный номер «1945» и воспользоваться тематическими мультимедийными сервисами. Например, можно прослушать ежедневные сводки Совинформбюро, зачитанные легендарным диктором Юрием Левитаном или установить вместо гудков входящего вызова одну из дорогих сердцу каждого жителя страны песен военных лет: «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа», «День Победы». Можно также получить ссылку для бесплатной загрузки этих песен на телефон и установить их в качестве мелодии. Кроме того, можно получить ссылку для загрузки логотипа юбилея Победы.

Старт «Ура Победе!» на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» дали замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова и руководитель Национального центра исторической памяти при президенте России Елена Малышева.

«Этот год особый, знаменательный, мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, к этому празднику приурочено огромное количество самых разных мероприятий, акций на самых разных уровнях: и региональных, и федеральных, и по линии общественных организаций, ну и, конечно, просто, как говорится, стихийных, от души и от сердца. Сегодня мы с вами собрались для того, чтобы открыть акцию „Ура Победе!“», — сказала Черкесова.

В свою очередь Малышева отметила, что акция «Ура Победе!» за годы проведения показала свою востребованность у россиян и стала хорошей традицией.

Впервые акция была проведена в 2010 году в честь 65-летия Победы, а в 2020-м, в год 75-летия Победы, в ней участвовали свыше 21 миллиона граждан страны.

Акцию поддерживают все крупнейшие российские операторы мобильной связи — «Мегафон», МТС и Т2. В этом году к ней также присоединились операторы Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Акция пройдет с 25 февраля по 15 мая 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более девяти тысяч москвичей выразили желание стать участниками Международного волонтерского корпуса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.