Вопросы глобальной безопасности нельзя обсуждать без РФ: итоги рабочей поездки Лаврова в Турцию

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел Российской Федерации посетил Анкару, где обсудил с турецкими коллегами вопросы сирийского урегулирования и украинского кризиса.

Без обсуждения украинского кризиса не обошелся и визит Сергея Лаврова в столицу Турции — Анкару. Российский министр напомнил, что именно Киев сорвал стамбульские договоренности, поэтому Москва теперь будет жестко стоять на своих принципах мирного урегулирования. Еще одной актуальной темой переговоров в Анкаре стал ближневосточный кризис. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» РФ Игоря Балдина.

Это русские привезли нам снег, — шутят в Анкаре. Здесь до минус десяти градусов. Конечно, не сибирские морозы, но и явно не то, чего ждешь от юга. Впрочем, в турецком МИДе прием вполне себе теплый, с традиционными восточными сладостями и кофе у входа в зал.

Главная тема министерских встреч в Анкаре — это Сирия. Ее новые власти пересматривают свои отношения и с Турцией, и Россией. Так, пока не ясна дальнейшая судьба наших военных баз в Латакии и Тартусе. По этому поводу идут переговоры и консультации.

В президентском дворце Сергея Лаврова принимает Реджеп Тайип Эрдоган. Для журналистов только минута протокола. В МИДе уже детальная беседа с турецким и сирийским коллегами.

Ели бы не Военно-морской флот Российской Федерации и авиация, Сирия уже давно прекратила бы свое существование под натиском террористов из ИГИЛ*. И сейчас, когда страна разделена между Турцией, курдами и независимыми вооруженными группировками, Россия готова гарантировать ей безопасность.

«Если мы увидим движение по этому пути, я думаю, это как раз и будет играть позитивную роль для отношений Дамаска и с Российской Федерацией, и со всеми другими странами, которые господин Фидан подчеркнул в своем вступительном слове, заинтересованы в обеспечении суверенной, независимой, территориально целостной Сирии», — заявил Сергей Лавров, глава МИД РФ.

В новом многополярном мире вопросы глобальной безопасности уже невозможно обсуждать без России и Ближнего Востока. Речь тут не только о Сирии или Палестине. Арабские страны готовы стать площадкой и для решения украинского кризиса.

«Анкара выступала за мир. Турция готова снова предоставить площадку для переговоров. Никому не нужна эта война», — отметил Хакан Фидан, глава МИД Турции.

Переговоры лидеров России и США готовят в Эр-Рияде. Зеленский тем временем отчаянно цепляется за ЕС, как за последнюю надежду, созывает встречу европейских лидеров.

«Могу только нашу позицию подтвердить, потому что она не менялась, в отличие от позиции самого персонажа, о котором вы упомянули, который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки. И позицию европейских стран тоже трудно понять, потому что и у них она достаточно неустойчивая и меняется в зависимости от того, у кого какие возникают идеи. На этом фоне выделяется позиция Соединенных Штатов», — сказал Сергей Лавров.

Анкара — это только первый пункт в большой ближневосточной программе нашей делегации.

Впереди у Сергея Лаврова целая серия встреч. Россия укрепляет связи с Арабским миром, ведь там нет ни санкций, ни замороженных активов — только взаимовыгодное сотрудничество.

* Запрещенная в России террористическая организация.