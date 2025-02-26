«До 30 не доживу»: звезда шансона Катя Огонек напророчила свою смерть

Шансон-исполнительница Катя Огонек знала, что умрет до 30 лет

Фото: ВКонтакте/Катя Огонек/katiogonek

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певицы не стало в 2007 году.

Шансон-исполнительница Катя Огонек напророчила свою смерть. Об этом рассказала телеведущая Ксения Стриж в эфире программы на федеральном телеканале.

По словам Стриж, она была хорошо знакома с певицей. Однажды Огонек пришла поздравить ее с днем рождения, но выглядела не очень хорошо. В тот вечер они заговорили о возрасте. Стриж тогда исполнилось 35 лет.

«Я-то до 30 не доживу, это же так много», — заявила исполнительница.

Эти слова оказались пророческими. Умерла Огонек 24 октября 2007 года в возрасте 30 лет.

Причиной стал отек легких и острая сердечная недостаточность. Многие знакомые певицы уверены, что эти заболевания развились из-за пристрастия артистки к алкоголю.

Однако мать исполнительницы не верит в эту версию, а все высказывания о проблемах дочери со спиртным относит к слухам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сложилась судьба шансон-певицы Любови Успенской.