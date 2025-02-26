Миллениалы или зумеры: кто лучше работает

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Отношение к тем или иным вопросам у этих поколений совершенно разное.

Основным отличием зумеров и миллениалов в подходе к работе является разная постановка приоритетов. Об этом рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с изданием Lenta.ru.

Миллениалы — это то поколение, которое родилось в промежутке с 1980 по 2000 год. Родившихся после этого периода уже называют зумерами. Для первых важна свобода и социальная привлекательность рабочего процесса, отметил эксперт. Они более адаптивны, и от работодателей ожидают гибкости.

«У зумеров первостепенный приоритет — это баланс между личной жизнью и работой, а также хорошие трудовые условия. Им важен не только уровень дохода, но и возможность работать над интересными проектами, которые не ограничивают их свободу. Они активно поддерживают компании с развитой корпоративной культурой, гибким графиком работы, расширенными социальными пакетами и высоким уровнем корпоративной социальной ответственности», — объяснила специалист.

Помимо этого, у двух поколений разный подход к технологиям. Миллениалы стали свидетелями цифрового прогресса. Они хоть и привыкли к новому положению, но им привычнее взаимодействовать лично и в команде. Зумеры выросли в эпоху, когда новые технологии стали привычным делом, в том числе социальные сети. Поэтому они эффективно используют онлайн-платформы и инструменты для удаленной работы.

Еще одно отличие, по мнению Ганькиной, является подход во взаимодействии с клиентами. Миллениалы привыкли коммуницировать с людьми при помощи традиционных способов. Например, электронной почты или звонка по телефону. Зумеры, напротив, активно используют социальные сети и мессенджеры, ожидая мгновенной реакции.

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