На Байконуре готовятся к запуску «Прогресса МС-30»

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Корабль доставит на МКС новую экипировку для выхода в космос.

На Байконуре идут последние приготовления к запуску космического корабля. Ракету-носитель «Союз» вместе с «Прогрессом» выкатили на стартовую площадку космодрома и привели в вертикальное положение.

Транспортный корабль доставит космонавтам экипировку для выхода в открытый космос — новый скафандр «Орлан». А еще аппаратуру и оборудование для орбитальной станции и материалы для научных экспериментов.

Кроме того, на борт погрузят космическое питание и питьевую воду, медикаменты, запасы топлива и азота. Всего — более двух с половиной тысячи тонн.

Запуск должен состояться в эту пятницу, после полуночи — старт намечен на 00 часов 24 минуты по Москве.