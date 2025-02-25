Большой круг Всероссийского Казачьего общества проходит в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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В столицу приехали более 900 представителей казачьих войск и объединений.

Большой круг Всероссийского Казачьего общества стартовал сегодня в Москве. Мероприятие проходит прямо в эти минуты — в Храме Христа Спасителя. В столицу приехали более 900 представителей казачьих войск и объединений. Многие прибыли на круг прямо с передовой. В целом участниками СВО стали уже 43 тысячи казаков.

«Мы сегодня скажем о героическом подвиге казаков в зоне СВО, мы сегодня скажем, что казаки — это опора государства, и те задачи, которые стоят перед нами. Мы скажем о нашем будущем, о молодежи… И все это сегодня мы увидим на Большом круге Российского казачества», — сказал Виталий Кузнецов, атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал.

Сегодня делегаты примут в состав новое — Северо-Западное войско, оно было сформировано совсем недавно и включает в себя округа, расположенные в Петербурге, Ленобласти, Вологде, Калининграде. Кроме того, обсудят формирование казачьих обществ на новых территориях страны — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.