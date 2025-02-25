Генконсул РФ в Марселе рассказал о работе дипмиссии после атаки
Генконсул РФ Оранский: диппредставительство в Марселе работает штатно
Фото: Reuters/Manon Cruz
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В результате нападения никто не пострадал.
Генеральное консульство РФ в Марселе работает 25 февраля в штатном режиме после атаки, произошедшей накануне. Об этом сообщил генконсул России Станислав Оранский в беседе с 5-tv.ru.
«Сегодня мы работаем как обычно. Сейчас идет в это время прием российских граждан, все в обычном режиме», — сказал он.
Кроме того, по словам генконсула РФ, взрывные устройства были заброшены на парковку служебных машин. Причем российская разведка предупреждала о риске терактов.
«Служба внешней разведки России на прошлой неделе опубликовала предупреждение о возможных готовящихся терактах в отношении российских загранучреждений, поэтому мы предварительно все эти машины перегнали внутрь территории консульства», — подчеркнул Оранский.
Атака на генконсульство произошла рано утром, когда сотрудники только готовились к рабочему дню. На улице было в этот момент пусто, никто не пострадал.
Всего злоумышленники забросили на территорию дипмиссии три устройства: два сдетонировали, а одно удалось обезвредить прибывшим на место саперам. По предварительному заключению экспертов, взрывчатки содержали алюминиевую кислоту.
Ранее 5-tv.ru писал, что Франция недостаточно охраняет дипучреждения России в Марселе.