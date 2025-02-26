С нами много лет: для кого особенно опасен метапневмовирус

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Данное заболевание является сезонным.

Заболеваемость метапневмовирусом остается низкой. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал главный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

По словам специалиста, метапневмовирус — это сезонное респираторное заболевание. Для его профилактики достаточно вести здоровый образ жизни, регулярно проветривать помещение и мыть руки, а также ставить прививки от гриппа. Сейчас заболеваемость остается низкой, поэтому не стоит поддаваться панике.

К тому же, этот тип вируса хорошо знаком и врачам, и пациентам.

«Метапневмовирус входит в структуру сезонных респираторных инфекций, и это происходит не один десяток лет», — пояснил медик.

Как утверждает Антонов, тяжелее всего переносят это заболевание дети до пяти лет и взрослые люди старше 65 лет. В тот же список входят те, кто отказался от вакцинации или имеет сопутствующие заболевания.

Лечение проходит по стандартной схеме, как при ОРВИ: противовирусные препараты, обильное питье и жаропонижающие, если есть температура выше 38 градусов. Однако пульмонолог предупреждает, что не стоит заниматься самолечением и переносить недуг «на ногах». При первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу.

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