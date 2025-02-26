Пшено исключено: экологи рассказали, как правильно подкармливать птиц зимой

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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В Москве в холодное время года можно встретить около 20 видов пернатых — и у всех свои предпочтения.

Зима — не повод для птиц покидать города. В Москве в холодное время года остаются около 100 видов пернатых. Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы рассказали, как птицы переживают морозы и какие правила важно соблюдать, помогая им в зимний период.

По словам специалистов, примерно 20 видов птиц остаются в столице на зимовку. Среди них — дятлы, сороки, сойки, снегири, чечетки, чижи, поползни, галки и другие. Важно помнить, что подкармливать птиц нужно только тогда, когда температура опустится ниже нуля, а на земле появится снег. Иначе подкидывание пищи может нанести вред пернатым.

Особое внимание стоит уделить правильному питанию. Хлеб, сладости или острые закуски — под строгим запретом! Птицам не подходят жареные, соленые или копченые угощения, а также пшено и миндаль. Сушеные ягоды — рябина и боярышник — придутся по вкусу снегирям и дроздам. Синицам и воробьям понравятся семена подсолнечника, а дятлам, сойкам и поползням — орехи и желуди.

Если на кормушке окажется несоленое сало, к нему тут же прилетят дятлы и синицы. Птиц не следует перекармливать, и важно также помнить, что пища должна быть свежей.

Кроме еды, важна и защита от непогоды. В парках Москвы часто можно встретить кормушки, напоминающие маленькие домики с крышей. Она помогает защитить корм от снега и дождя, а сама конструкция дает птицам возможность легко подлететь к кормушке.

При желании можно сделать кормушку своими руками, но важно помнить: крыша должна быть наклонной, а бортики вокруг столика — достаточно высокими.

Экологи рассказали, что зимой птицы — это санитары леса, так как они уничтожают насекомых, которые могут нанести вред деревьям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему птицы не улетают на зиму в теплые края.