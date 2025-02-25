СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел утро 24 февраля.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство России во французском городе Марсель. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство Российской Федерации в городе Марселе <…> по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ („Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений“)», — сказано в публикации.

Известно, что утром 24 февраля неизвестные злоумышленники бросили на территорию диппредставительства три бутылки с взрывчатым веществом. В итоге произошел взрыв.

Данные действия нарушили порядок работы генконсульства и создали угрозу безопасности сотрудников учреждения, говорит Петренко. Согласно версии следствия, преступники стремились осложнить международные отношения.

На месте происшествия работали около 30 служащих морской пожарной охраны Марселя и правоохранительные органы. Никто из сотрудников консульства не пострадал. Прокуратура города начала расследование, подозреваемый в преступлении уже был задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку в Ставрополе.