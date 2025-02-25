Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Бизнесмены не участвуют в боевых действия, заметил он.

Украинские власти отмывают деньги на конфликте, а все поступающие киевскому режиму средства уходят в неизвестном направлении. Об этом сообщил попавший в плен к армии РФ боевик ВСУ Владимир Рукан, его слова передает пресс-служба Минобороны России.

«Идет простое отмывание денег.<…> Миллиарды, а куда они уходят? <…> Покажи мне бизнесмена хоть одного, кто воюет. Кто при бабках — уже давно в Европе», — сказал он.

Рукан также поделился, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) поймали его на выходе из магазина и насильно увезли на призывной пункт для отправки на фронт. Медкомиссия признала его годным к службе, затем украинца отправили в воинскую часть.

Как рассказал Рукан, у большинства боевиков ВСУ неудовлетворительное здоровье и подорвано морально-психологическое состояние. Их средний возраст — более 50 лет. Многие пытались отсидеться в тылу, но командиры отправляют всех на убой.

«Воевать я не хотел, с моего подразделения, которое заходило на позиции, осталось всего 10% человек», — добавил он.

Мобилизация на Украине

Военное положение и всеобщая мобилизация на Украине были введены после начала российской спецоперации по защите Донбасса. После этого их срок действия неоднократно продлевался. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В мае 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Согласно этому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК. В ноябре был подписан закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина стремительно лишается поддержки на Западе.