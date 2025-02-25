Холодный прием в Вашингтоне: Дональд Трамп поставил на место Эммануэля Макрона

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hu Yousong; 5-tv.ru

Переговоры президента Франции в Соединенных Штатах Америки, призванные заручиться поддержкой в украинском вопросе, завершились с результатом, далеким от запланированного.

Перспективы прекращения украинского конфликта обсудили президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Президент Франции накануне прибыл в США. Как заявил американский лидер, с Москвой выгодно сотрудничать. Он посоветовал Макрону сменить жесткую риторику в отношении России и возобновить диалог с Владимиром Путиным.

Макрон пытался убедить Трампа изменить курс, отвести его от сближения с Россией, напомнить, что Европа — верный американский союзник, а безоговорочная поддержка Украины важна. Но что-то пошло не так. И вот на итоговой пресс-конференции улыбка медленно сползает с лица французского лидера, когда Трамп объясняет, почему отказывается называть Путина «диктатором».

«Я стараюсь не использовать слово диктатор необдуманно. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, что у нас есть шанс наладить очень хорошие отношения с разными странами.» — Дональд Трамп, президент США.

Трамп с самого начала поставил европейского коллегу на место: когда тот подъехал к Белому дому, не вышел к нему на крыльцо. Макрон, неловко улыбнувшись прессе, проскользнул внутрь. На ковер.



Сначала холодный душ Мюнхенской конференции, затем радикальная смена риторики в отношении украинского конфликта и вот теперь — нежелание даже встретить прилетевшего из-за океана Макрона. Все это недвусмысленные сигналы со стороны американской администрации. Сложные мировые процессы теперь строятся по новым формулам. И Европа в них все чаще остается за скобками.

Пока Старый Свет страдает от санкций, которые сам же и ввел, Трамп заявляет: с Россией будем торговать! Это выгодно!

«Мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать.» — Дональд Трамп, президент США.

Так может, и Европе пока не стоит экспроприировать замороженные российские миллиарды? Макрон внезапно вспоминает про международное право.

«Это замороженные активы. Можно забрать дивиденды от замороженных активов, но невозможно забрать сами активы. Это противоречит международному праву, а мы хотим его соблюдать.» — Эммануэль Макрон, президент Франции.

А еще с новым американским президентом не такой уж и крамольной выглядит мысль вернуться к некогда любимой Макроном практике телефонных разговоров с Путиным.

«Я перестал общаться с Путиным, потому что в то время мы считали, что нам не о чем говорить. Теперь с новой администрацией в США наступили большие перемены, новый контекст.» — Эммануэль Макрон, президент Франции.

И похожий прогрев уже начался и за Ла-Маншем. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается в Вашингтон в четверг. В Лондоне не исключают возможности возвращения Москвы в G7. А Джонсон, чьими усилиями конфликт на Украине затянулся на долгих три года, переобувается в воздухе: то заявляет, что соглашение Трампа по редкоземельным металлам — это убийственная для Украины афера, то настаивает, что все нужно подписать!

«Я думаю, что это хорошая сделка», —Борис Джонсон, бывший премьер-министр Великобритании.

Но стоит ли удивляться европейскому дуализму после того, как Париж и Лондон отказались от собственных антироссийских правок в резолюцию по Украине, принятую в Совбезе ООН. И хотя планы по размещению британских и европейских войск на Украине еще в силе, после встреч в Вашингтоне на глазах меняется если не курс в отношении Москвы, то как минимум риторика. Видимо, в Старом Свете начинается стадия принятия того, что Трамп — это всерьез и надолго.