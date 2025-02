«На порядок больше, чем на Украине»: Путин рассказал о запасах редкоземельных металлов

Фото, видео: 5-tv.ru

Сотрудничество с Россией может открыть большие перспективы для США.

В Красноярском крае может появиться новое предприятие по производсву аллюминия. Участвовать в перспективном проекте могут и Соединенные Штаты. О возможном сотрудничестве двух стран в этой отрасли Владимир Путин заявил на совещании с правительством.

Еще одно перспективное направление, которое может заинтересовать американские компании — добыча редкоземельных металлов. Предложения нашего президента Дональду Трампу понравились. Однако, по словам американского лидера, сначала предстоит разобраться с ресурсами Украины. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Заявления Владимира Путина — в фокусе внимания ведущих зарубежных СМИ. Reuters, The New York Times, The Washington Post, CNN выносят в заголовки предложения российского лидера о сотрудничестве России и США.

«Путин предлагает России собственную сделку по добыче полезных ископаемых. Президент Путин предположил, что США и Россия в конечном итоге должны работать вместе над разработкой минеральных богатств», — пишет The Times.

Наша страна — поистине кладовая этих ценных ресурсов. Внушительные запасы подтверждены геологоразведкой.

«Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить и американским нашим партнерам — когда я говорю партнеры, имею в виду не только административные, правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе. У нас, безусловно, на порядок — я хочу это подчеркнуть — на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов», — отметил Владимир Путин.

По данным Федерального агентства по недропользованию, Россия обладает вторыми в мире после Китая запасами редкоземельных металлов. Их залежи оцениваются почти в 30 миллионов тонн. Это без учета новых регионов. При этом годовая потребность всей страны составляет не больше 2 тысяч тонн. Одно только Ловозерское месторождение на Кольском полуострове хранит до трети всех наших редкоземов (27%). Немало ценного сырья и в Якутии (Томторское месторождение — 15%), в Иркутской области (Зашихинское месторождение), в Тыве (Кара-Сугское месторождение) и не только.

«Кстати говоря, что касается новых территорий, то же самое. Мы готовы привлечь и иностранных партнеров, и так называемые новые наши исторические территории, которые вернули в состав Российской Федерации», — отметил президент РФ.

О необходимости развития отрасли добычи редкоземельных металлов для экономического роста страны президент говорил на специальном совещании. О том, что сейчас это — действительно важное направление, говорит уже то, что в России появился нацпроект «Новые материалы и химия».

«Предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов. Обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно», — отметил Путин.

Впрочем, Россия предлагает сотрудничество США и по добыче самого распространенного на земле металла — алюминия. Еще восемь лет назад из всего его импорта Америкой около 15% было из России. Но во время своего первого президентского срока Трамп установил пошлину в 10% на этот металл, сделав исключение лишь для соседей — Мексики и Канады. А потом еще и санкции. И если рынок США вновь откроется для российских компаний, это стабилизирует цены. Вот конкретное предложение президента:

«Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по производству алюминия. Еще с советских времен были такие планы. Это, правда, капиталоемкие, инвестиционноемкие проекты. По предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то миллиардов 15. Мы можем подумать над этим. Да, политика действующего президента (США. — Прим. РЕН ТВ) сегодня заключается в том, чтобы размещать производство на территории Соединенных Штатов. Но если американские компании будут работать у нас, то это тоже выгода, и немалая», — отметил Путин.

Трамп как бизнесмен хорошо умеет просчитывать выгоду. Сотрудничество с Россией открывает большие перспективы. Даже сейчас, когда предыдущая администрация США разорвала все связи с Москвой, некоторые компании, как отметил Владимир Путин, находятся друг с другом в контакте.