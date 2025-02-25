Опасная Азия: какие места региона не стоит посещать туристам

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Auth

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Сейчас это направление особенно популярно среди путешественников.

Поездка в Тибет может сильно повлиять на эмоциональное состояние человека. Об этом изданию Газета.ру рассказала экс-дипломат, китаист с 20-летним опытом жизни и работы в регионе, переводчик Ксения Разова.

По словам эксперта, Азия с каждым годом становится все более популярным направлением у туристов. Однако не все локации в регионе одинаково безопасны. Например, многие относятся к путешествию в Тибет несерьезно. Но стоит учесть, что в регионе до сих пор практикуют древний шаманизм, что не всегда может легко восприняться неподготовленным к этому сознанием.

«Медитации в высокогорных храмах, молитвы в пещерах отшельников, ритуалы с подношениями духам — все это может вызывать сильные эмоциональные переживания, а у особо восприимчивых людей — даже галлюцинации. Разреженный воздух и недостаток кислорода, конечно, тоже играют свою роль», — пояснила специалист.

Кроме того, в нескольких регионах Азии сейчас неспокойная обстановка. Например, в Мьянме, предупреждает Разова. Еще несколько лет назад поездка в это государство не вызывала никаких опасений. Но в 2021 году в стране произошел военный переворот. Несмотря на то, что прошло несколько лет и в этом государстве есть представительства разных стран, в том числе и России, туда все еще не рекомендуют ездить. Если все же решитесь на посещение Мьянмы, то учтите местные обычаи и соблюдайте правила военного положения.

Упомянула специалист и остров Минданао на Филиппинах. Это место, безусловно, привлекает своими красотами, но прежде чем планировать туда путешествие, стоит принять к сведению информацию о вооруженных конфликтах между политическими силами и исламскими повстанческими группировками. О спокойствии жители данной местности мечтают уже 60 лет. И хотя случаев нападения на туристов зафиксировано не было, все же лучше обратить свое внимание на другие локации Филиппин.

Популярный у путешественников Таиланд тоже не так прост, уверяет китаист. В трех провинциях: Яла, Наратхиват и Паттани уже 15 лет идут вооруженные конфликты. Сепаратисты борются против правительства. К тому же там за последние годы возросли случаи торговли людьми. Поэтому поездки в южную часть Таиланда стоит планировать с особой тщательностью, если все же решитесь ее посетить.

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