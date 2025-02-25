Фото: www.globallookpress.com/arkus Mainka

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Сколько нужно выпить газировки, чтобы остановить неприятные симптомы болезни? И нужно ли вообще это делать?

Житейские советы в интернете — головная боль профессиональных медиков. Чего только не предлагают их авторы для исцеления от разных недугов. В том числе отравления. Один из рецептов — налить себе стаканчик колы. Действительно ли газировка может унять неприятные симптомы, журналистам издания Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

По словам эксперта, вопрос об эффективности шипучки не изучен, а потому велик риск усугубления состояния больного. Она отметила, что содержащаяся в напитке ортофосфорная кислота может оказать положительное действие как бактерицидное средство. Но в коле ее мало, и чтобы почувствовать улучшение, нужно выпить гораздо больше одного стакана.

Кроме того, добавила врач, пищевое отравление может вызывать повышенное газообразование и вздутие живота, проблемы со стулом, а пузырьки и кислотность газировки только усилят этот эффект. Напиток также не способствует восстановлению потерь жидкости, сопровождающих, например, диарею.

«Напротив, он обладает мочегонным действием за счет кофеина. К тому же ортофосфорная кислота ухудшает всасывание кальция, что приводит к снижению минерализации костной ткани и остеопорозу», — сказала доктор.

В коле много сахара, и это нарушает обмен веществ, что способствует ожирению и секреции инсулина поджелудочной железы. Так что при отравлении от нее все-таки лучше отказаться. Вместо газировки Мельникова советует пить воду, морс, сок или компот — как минимум два-три литра в сутки. И принимать энтеросорбенты и прокинетики для восстановления нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

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