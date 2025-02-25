Шесть человек погибли в жутком ДТП в Карачаево-Черкесии

Шесть человек погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии

Фото, видео: Telegram/МВД по КЧР/mvd_kch; 5-tv.ru

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Седьмой участник аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.

Жуткое ДТП произошло в Карачаево-Черкесии. Отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с иномаркой.

В результате три человека, включая водителей обеих машин, погибли на месте, а потом еще трое скончались в больнице. Седьмой участник аварии госпитализирован в тяжелом состоянии.

Данных о том, что к ЧП могла привести непогода, нет. В ГАИ сообщили, что на этом участке дороги Майкоп — Карачаевск аварии происходят нечасто. Проверку инцидента также проводят Следственный комитет и прокуратура.