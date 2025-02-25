«Это ошибка»: Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине

Вучич: Сербия по ошибке проголосовала в ООН за западную резолюцию по Украине

Фото: Reuters/Marton Monus

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Тем временем Совбез ООН принял мирный американский проект резолюции по конфликту.

В Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) прошло голосование за антироссийскую резолюцию по Украине. Сербия отдала свой голос за нее. Вскоре после этого президент страны Александр Вучич принес официальные извинения за данное решение в эфире TV Happy. Глава государства заявил, что это произошло по ошибке, и он сожалеет.

«Думаю, что сегодня Сербия совершила ошибку… Сербия должна была воздержаться. Мне некого винить, кроме себя, так как я не уделил этому вопросу достаточно внимания», — заявил политик.

Оправдаться Александр Вучич попытался и перед своими гражданами. Он подчеркнул, что признает свою вину, а также добавил — вероятно, он слишком устал и был очень перегружен, потому и не смог проконтролировать ситуацию лично. Антироссийскую резолюцию вместе с Сербией поддержали 93 страны, против высказались 18, воздержались 65.

Тем временем Совет безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции по урегулированию вооруженного конфликта между Москвой и Киевом. Документ был принят в изначальной редакции, все предложенные европейскими странами корректировки были отклонены. По итогу в проекте нет антироссийской риторики. За него проголосовали десять государств, а пять предпочли воздержаться.

Авторы резолюции также «убедительно попросили» как можно скорее завершить противостояние и «настоятельно призвали» добиться мира и согласия между Украиной и Россией. В документе отмечается, что поддержание международного мира — основная цель ООН.

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