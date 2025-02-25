Путин: Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Москва готова к дискуссиям по этому вопросу.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал возможное предложение американского лидера Дональда Трампа о совместном сокращении Россией, Китаем и США военных расходов.

Трамп заявлял о такой гипотетической возможности, и вот что ответил Владимир Путин.

«Я никак не могу комментировать то, как к этому отнесется Китайская Народная Республика. Там были с американской стороны разные заходы по поводу стратегических наступательных вооружений и по другим очень серьезным вопросам. Поэтому это дело Китайской Народной Республики. Но мы могли бы договориться с Соединенными Штатами, мы не против. Мне кажется, что идея хорошая: Соединенные Штаты сократили бы на 50 процентов, и мы сократили бы на 50%. А Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Мы считаем, что предложение хорошее, и готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах между Вашингтоном и Москвой по Украине.