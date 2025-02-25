Новый раскол: страны ЕС не могут договориться о помощи Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pool /Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

Не все европейские чиновники довольны сменившейся риторике США относительно этого вопроса.

Среди европейцев произошел раскол. Сразу после того, как стали известны результаты, президент Вучич заявил, что Сербия по ошибке поддержала антироссийский вариант резолюции. Хотя «за» по-прежнему были большинство стран ЕС, а их представители сегодня же решали дальнейшую судьбу Украины непосредственно в Киеве. О чем договаривались европейские чиновники, расскажет обозреватель «Известий» Павел Матвеев.

Президент Франции перелетел океан и уединился для беседы с Трампом. Позже в Вашингтоне ждут премьера Британии. Над их поездками уже издевается западный интернет. Вот карикатура: из Овального кабинета доносится «следующий». И правда, почти всю встречу с Трампом Макрон молчал и слушал.

«Будет ли сделка по редкоземельным металлам включать гарантии безопасности для Украины?» — спросил журналист.

«Так и будет — Европа позаботится о том, чтобы ничего не случилось. Я не думаю, что это будет большой проблемой», — ответил президент США.

Француз сидел на краешке кресла, кивал и со всем соглашался. Даже с этим.

«Мы пытаемся заключить экономические сделки с Россией. У них есть очень ценные вещи, которые мы могли бы использовать, а у нас есть вещи, которые могли бы использовать они. И было бы очень хорошо, если бы мы могли это сделать», — добавил Трамп.

Перестав кивать, Макрон и сам, видимо под впечатлением от харизмы Трампа, произнес то, о чем до встречи с Трампом не распространялся.

«Что касается замороженных активов России, мы уже использовали их для погашения кредитов, согласованных на саммите „семерки“. Но вы можете забрать доходы от активов, а сами активы не можете, потому что это противоречит международному праву», — сказал Макрон.

В общем, прошли те века, когда европейские тяжеловесы диктовали миру, как ему жить. Даже в Старом свете на авансцену выходят другие. Венгры, например.

«После выборов в США решено, что Украина не станет членом НАТО. Вопрос статуса этой страны и территории, которая у нее останется, будут решать не только и, возможно, не в первую очередь европейцы. Но членство Украины в ЕС — исключительно европейский вопрос. Украина не может стать членом ЕС без согласия венгров. И сейчас для этого сегодня нет никаких условий», — сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Даже по сегодняшним встречам понятно, что Запада в едином понимании больше нет. В то время как Макрон отправляется на поклон к Трампу, Орбан комментирует это из Будапешта. И даже эстонка Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности, встречается в Брюсселе с дипломатами Евросоюза.

«Какие реальные гарантии безопасности ЕС может предоставить Украине?» — спросили журналисты.

«Самая надежная и самая дешевая гарантия безопасности — членство в НАТО. Если же оно больше не обсуждается, то мы все соглашаемся с тем, что путь Украины в НАТО… Что же это за слово… Необратимо, да, спасибо», — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Выступала глава евродипломатии с милым жовто-блакитным цветочком на лацкане. Но в Киев тем не менее не поехала. А ведь там в это время высаживался десант, который еще пару лет в Европе посчитали бы звёздным: главы стран Балтии, премьер Испании, глава Еврокомиссии. Она красиво говорила, кстати.

«На протяжении трех лет Россия стремится погрузить Украину во тьму. 38:56. Мы будем усиливать карательные санкции против России до тех пор, пока она не продемонстрирует истинную готовность к достижению прочного мирного соглашения», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но квалификации лидеров Европы, кажется, не хватает, чтобы понять: старые нарративы уже не действуют. После разговора действительно сильных лидеров Путина и Трампа всё меняется. А Европа несется со своими идеями как по бобслейной трассе — все быстрее, но без шансов отскочить левее или правее. Что еще сделать?

Ну давайте объявим новые антироссийские санкции. Забаним всех российских чиновников, которых не успели окучить. И комика Галустяна — ибо комика Зеленского показалось мало. Запретим теневой флот — гражданские суда, которые якобы имеют отношение к властям Москвы.

И — о, ужас — экспорт в Россию игровых консолей. Как же мы теперь без них? Даже Борю Джонсона вытащили из забвения — за эти годы человек, уже один раз сорвавший мирное соглашение, так и не нашел, в отличие от Трампа, времени причесаться. Зато новые идеи излагал с воодушевлением.

«Реальность, которую предлагают США, я не могу принять. Насчет редкоземельных металлов, например. Украинцы не должны направить ни одного цента на аферу, которую предлагают США», — сказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

А мог ли, например, премьер Канады представить, что зачастит на Украину? У него дома, за тысячи километров, в ответ на призыв Трампа сделать страну штатом США, меняют название кофе «американо» на «канадиано». На Украине — американскую пиццу на британскую.

И при этом продолжают объявлять о новых траншах в помощь Киеву. Уже в марте обещают три с половиной миллиарда долларов. Дальше — больше. Помогут деньгами Британия, скандинавы и сочувствующие — Норвегия аж три с половиной миллиарда выделит, даже Испания миллиард где-то нароет. В списке швейцарцы и канадцы. А, скажем, Польша уже не спешит — намекает на закат Европы.

«Не надо забывать, что сильного НАТО не будет без сильной Европы», — сказал президент Польши Анджей Дуда.

Да только где ж ее взять? Для этого нужны сильные политики, а на них в Европе неурожай.