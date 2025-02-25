Нотариус Боронина: для возврата денег за брак нужно доказать вину производителя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Автовладельцу необходимо обратиться в суд, предварительно посетив нотариальную контору.

Для возврата денег за производственный брак на автомобиле необходимо тщательно подготовить доказательства вины производителя. Как это сделать, aif.ru рассказала нотариус Мария Боронина.

По ее словам, суду нужно предъявить доказательства того, что при производстве машины была нарушена технология. Для этого важно подробно задокументировать проблемы и предоставить убедительные доказательства. Здесь поможет нотариус, в арсенале которого имеется такое нотариальное действие, как «обеспечение доказательств». Заверенное печатью нотариуса доказательство считается бесспорным и будет принято в суде.

«Зафиксировать производственный брак может только человек, обладающий особыми техническими знаниями. Нотариус в процессе обеспечения доказательств вправе назначить экспертизу. Она также назначается, когда, например, нужно определить размер ущерба, зафиксировать состояние какого-либо предмета, установить стоимость предмета, из-за которого возникает спор», — пояснила Боронина.

Она подчеркнула, что с экспертным заключением, заверенным у нотариуса, можно смело обращаться в суд за восстановлением своих прав.

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