«Мы любим животных»: глава ялтинской администрации осудила убийство кошки Муси

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Мужчина, выбросивший местную любимицу с площадки «Ласточкиного гнезда», задержан.

Кошки всегда были неотъемлемой частью уникальной атмосферы Ялты. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко. Так чиновница отреагировала на резонансный инцидент, произошедший в Ялте накануне, когда мужчина скинул с площадки «Ласточкиного гнезда» жившую там годами кошку Мусю.

«Ялта всегда была городом кошечек. Мы очень бережно относимся к этим животных. Мы их очень любим», — поделилась она своим отношением к любимым питомцам.

Этот случай, по словам Павленко, стал вопиющим примером жестокости, который не может остаться безнаказанным. Виновный уже задержан, и правоохранители начали расследование. Глава администрации выразила надежду, что преступление получит достойную оценку.

«Нам очень хочется, чтобы туристы, которые постоянно приезжают к нам, и мы очень рады нашим гостям, гуманно относились к животным», — отметила Павленко.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

В Ялте уже на протяжении года активно работают над проектами помощи животным. В городе реализуется инициатива «Кошкин дом». Особое внимание уделяется кормлению кошек, что позволяет им пережить холодные зимние месяцы.

«Мы и дальше будем продолжать реализовывать этот проект. Надеюсь, что подобных случаев в нашем городе не повторится», — заверила глава администрации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сбросивший кошку с площадки «Ласточкиного гнезда» живодер состоит на учете в ПНД.