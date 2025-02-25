Электротяговая реформа: курьеров на велосипедах приравняют к водителям мопедов

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Работников сервисов доставки обяжут регистрировать транспорт, сдавать экзамены и ездить по проезжей части.

Курьеров на электровелосипедах выгонят с тротуаров. Слишком много они допускают нарушений. Гоняют очень быстро, сбивают пешеходов. Уже скоро доставщиков отправят на проезжую часть, а еще потребуют сдать экзамен на знание ПДД и получать номера! С подробностями инициативы, которая сейчас прорабатывается — корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

«Здесь у нас варежки есть, то есть они утепленные. Но самое главное — это шипованная резина. Денег не жалею ради своей безопасности, поэтому — шипованная резина стоимостью 16 тысяч рублей», — говорит курьер Артем Смирнов.

Курьер Артем теперь и в снег, и в мороз готов развозить заказы. Если кто-то думал, что хоть зимой гонщиков по тротуарам станет меньше — напрасно. Утеплились и вперед. Время — деньги.

«Чем больше ты отвезешь, чем быстрее — тем больше заказов получишь. По тротуарам иногда тоже приходится, но это вынужденная мера», — говорит курьер.

Правила дорожного движения на таком агрегате по тротуарам ездить не запрещают. Главное, чтобы мощность двигателя не превышала 250 ватт.

«У нас нет такой нормы, что курьер не может ехать по тротуару. Он едет по тротуару, когда у него есть препятствие на дороге», — поясняет Александр Митюков, президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России.

Велосипед на электротяге весит под 40 килограммов. Несложно представить, какие увечья может нанести пешеходу такая «махина» на скорости даже в 25 км/ч.

Петербурженку Викторию Куваеву курьер настиг в тот момент, когда она выходила из подъезда.

«Следующий момент, который я вспомнила, уже как я лежу на асфальте, потому что сразу же на выходе из подъезда меня сбил курьер на электромопеде. Подошел, сказал, что надо смотреть по сторонам…» — рассказала Виктория Куваева, потерпевшая.

В Москве тех, кто доставляет заказы без оглядки на пешеходов, ловят в ходже рейдов. Превысил допустимую скорость в 25 км\ч — штраф. За два месяца этого года таких набралось больше четырех тысяч. А если мощность транспорта превышает 250 ватт и прав категории «М» нет, то прямиком на штрафстоянку.

В законе термина «электровелосипед» сегодня нет. Даже если агрегат оснащен мотором — он все равно считается обычным велосипедом. И, конечно, должен освободить путь пешеходам. Но иногда приходится к этому принуждать: недавно произошла драка из-за того, что не поделили дорогу.

Министерство транспорта России готовит электротяговую реформу. В правовом поле появится новый термин — «электровелосипед», то есть транспортное средство, которое конструктивно повторяет велосипед, но с мотором мощностью до 250 ватт. На них нужно будет получать «учетный знак» — это аналог автомобильного госномера. И электровелосипеды на тротуары уже не пустят. В Петербурге предложили внести еще одно уточнение — наличие педалей.

«Электровелосипедом можно считать то устройство, в котором электродвигатель только помогает велосипедисту крутить педали. Как только ты прекращаешь вращение педалей, этот способ передвижения должен останавливаться. Если для движения крутить педали не надо, то в этом случае — это безоговорочный мопед», — Дмитрий Попов, эксперт рабочей группы при Правительстве Российской Федерации по законодательству в сфере безопасности дорожного движения.

Электровелосипеды курьеров педалей, как правило, не имеют. Работают исключительно на электротяге. А значит — это мопеды, а значит, права нужны.

«Я вот сам не знаю, что я буду делать в такой ситуации. Ну, это ужесточение правил. Само собой, будут пристально следить, будет больше штрафов, больше остановок ГИБДД», — Артем Смирнов, курьер.

Это даже не ужесточение. Скорее, законы просто не успевают за техническим прогрессом. Ожидается, что Министерство транспорта подготовит поправки в ПДД к августу этого года. Еще нужно просчитать и суммы штрафов.